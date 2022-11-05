Fenerbahçe ile Süper Lig'de ve Avrupa'da harikalar yaratan Jorge Jesus, Brezilya'da yeniden gündem oldu.
Flamengo'da Jorge Jesus sesleri! Başkan resmen açıkladı
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekibin sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Jorge Jesus, şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarlardan tam not almıştı. Tecrübeli hocanın geleceğiyle ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Flamengo'nun başkanı Landim, Jorge Jesus'la ilgilendiklerini resmen duyurdu. İşte detaylar...
Jesus'un eski takımı Flamengo'nun başkanı Landim, Portekizli teknik adamın kapısını çalabileceklerini ifade etti.
Landim, Canal do Benja adlı Youtube kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.