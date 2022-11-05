FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'e dev talip! Ocak ayında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kev maçında gösterdiği performansla maça damga vuran ve 1 gol, 1 asist kaydederek maçın yıldızı olan Arda Güler için gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından yer alan habere göre, Avrupa devi ocak ayında genç yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)