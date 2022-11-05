Fenerbahçe'de 2 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de hem ara transfer dönemi hem de sezon sonu için çalışmalar hızlandı. İç ve dış transferde yoğun bir dönem geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, başarılı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 14:07