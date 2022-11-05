Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'un getirilmesiyle birlikte adeta şaha kalktı.
Fenerbahçe'de 2 yıllık imza! İşte alacağı ücret
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de hem ara transfer dönemi hem de sezon sonu için çalışmalar hızlandı. İç ve dış transferde yoğun bir dönem geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, başarılı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Portekizli çalıştırıcıyla birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de maç eksiğine rağmen lider konumda bulunuyor.
Başarılı performansını Avrupa'da da sürdüren Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak doğrudan son 16'ya kaldı.