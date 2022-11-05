Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, tüzükle ilgili bilgiler veren Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, Türkiye'de spor kulüplerinin mali sorunlarla boğuştuğunun belirterek, bunun en temel sebebinin gelir-gider kalemlerinin yol açtığı olumsuzluklar olduğunu ve bunun kulüpleri yok olma sarmalına taşıdığını söyledi.

Türkiye'de 26 Nisan 2022'de yasalaşan yeni bir kanunla, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tesciliyle tüzel kişilik kazandığını hatırlatan Pekin, bu yasanın kulüplerin mali yapılarını gözden geçirmelerine imkan sağladığını, denetim mekanizmalarının kurulduğunu ve bütçe harcama ilkelerinin getirildiğini anlattı.

Yeni tüzük hazırladıklarını ve bunu 26 Nisan 2023'e kadar takdim etmeleri gerektiğini de kaydeden Pekin, "Tüm bu gelişme ve değişimler karşısında elbette Fenerbahçe'nin de mevcut tüzüğüyle değişikliklere kayıtsız kalması düşünülemezdi. 2018'den beri yoğun çalışmalar yürütmekteydik. Bir taslak hazırladık, yol haritası oluşturduk. Bilgi ve incelemenize sunmayı planlıyoruz. Amacımız destek ve fikirlerinizi alarak tüzük metnimizi, çağın gereklerine uygun şekilde nihai haline getirmek ve kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bir metin ortaya çıkarmaktır." diye konuştu.

FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ 12 MİLYON 953 BİN LİRA

Kulübün finansal durumuyla ilgili bilgi veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik de "İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Ekranlara çıkıp mikrofonun önünde 'büyüğüz' demekle büyük kulüp olunmuyor. Bunu destekleyen rakamlar olmalı. Rakamlar ortada. Fenerbahçe taraftarının eşsiz desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bizi tutmalarının çok zor olacağı bir sene olacağını düşünüyorum. Gururla yaşanacak bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

Kulübün 1 Ocak ve 30 Haziran 2022 dönemlerinde gelir ve giderlerine bakıldığı zaman çok küçük farkların oluştuğuna dikkati çeken Bilecik, bütçeye göre sporcu ve teknik kadro giderinde önemli bir eksilme olduğunu söyledi.

Avrupa Ligi'nde ilk 16'ya kalma başarısı gösteren futbol takımının UEFA gelirlerinin 12 milyon 953 bin lira olduğunu açıklayan Bilecik, Fenerbahçe'nin 1 milyar 379 milyon, Galatasaray'ın 1 milyar 546 milyon, Beşiktaş'ın 961 milyon ve Trabzonspor'un da 879 milyon lira takım harcama limitlerinde olduğunu dile getirdi.

"GELECEK SEZON BORÇTA ANA PARA ARTI FAİZLERİN TOPLAMI 1 MİLYAR LİRA"

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Nisan 2020'ye oranla piyasa değerinin iki katına çıktığını, üyelik gelirlerinin de arttığını söyleyen Bilecek, İddia gelirlerinin ise kur farkı nedeniyle düşüş gösterdiğini ifade etti.

Yeniden yapılanma sonrası ana para hariç faiz ödemeleri yaptıklarını ve bugüne kadar 55 milyon liralık ödeme gerçekleştiğini aktaran Bilecik, bütün kulüplerin gelecek sezon zorluklar yaşayacaklarını da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün 2023-24 sezonu borcunda, ana para artı faizlerin toplamı 1 milyar lira. Neredeyse 6 aylık gelirlerimizin fevkalade üzerinde. Bu tablo maalesef hayatın gerçeği. Oldukça çetrefilli ve yönetilmesi kolay olmayan bir sezon olarak önümüzde duruyor. El birliğiyle, taraftarın taşın altına daha fazla elini koymasıyla, iyi mali disiplin ve devletimizin yardımıyla inşallah altından kalkacağız ama işimizin kolay olmadığını söylemek istiyorum."