Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de mücadelenin ilk yarısında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Joao Pedro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi. (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Fenerbahçe'de mücadelenin 40. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Joao Pedro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.

Pedro açıklamasında "Takımımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Bu kötü günün sorumluluğu bana ait. Yaşananı unutmayacağım ancak beni aşağı çekmesine de izin vermeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğimden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: