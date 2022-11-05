Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansı ile hem taraftarların hem de futbolseverlerin beğenisini kazandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den örnek davranış! O hareketi takdir topladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan genç futbolcu, saha dışında da alkışlanacak bir harekete imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği, yeşil sahaların dışında da alkış alacak bir harekete imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan ve maçın oyuncusu seçilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, saha dışındaki performansıyla da herkesin beğenisini kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor.