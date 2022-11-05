FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den örnek davranış! O hareketi takdir topladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan genç futbolcu, saha dışında da alkışlanacak bir harekete imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 17:59