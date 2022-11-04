EMRE BOL - BİR ARDA'NIN HATIRA DEFTERİ…
Herkes bir şeyler söylüyor Arda hakkında… Yeterli mi, yetersiz mi diye? Bence köküne kadar topçu oğlu topçu…
EMRE BOL - BİR ARDA'NIN HATIRA DEFTERİ…
Herkes bir şeyler söylüyor Arda hakkında… Yeterli mi, yetersiz mi diye? Bence köküne kadar topçu oğlu topçu…
Bırakınız Jesus'u, teknik adam kim olursa olsun onu görecek, tanıyacak, bir süper star olduğunu bilecek. Bilemeyenle futbol konuşmam!
Kadroya girmek için, benim gibi EYT bekliyor! Nasipse aralık ayında emekliyiz. Arda kardeşim de bir zahmet işe başlasın artık. Zira onun yolu çok açık.
Bir Avrupa karşılaşmasının ilk yarısında; bir gol atıp bir de asist yapabilmek öyle kolay bir iş değil! Değerini bilmek gerekiyor.
"Annecim seni çok seviyorum" sözünü atletine yazan futbolcu kötü olamaz, en azından kalbi temizdir.
Jesus'u Fenerbahçe kariyerinde bir tek Arda'yı oynatmıyor diye eleştiririm. Çünkü bu çocuk gerçekten bambaşka bir seviyede…
Grubu lider tamamlamak sarı-lacivertlilerin hak ettiği bir durumdu. İnanın Fenerbahçe çok daha iyisini yapabilecek kapasitede… Şu grupta 4 galibiyet 2 beraberlik alıp namağlup çıkmak her babayiğidin harcı değil. Umarım fazlası da olacak.
GÜRCAN BİLGİÇ -ESKİ KURT!
Jesus tam bir "eski kurt" olduğunu gösterdi. Lucescu ile aralarındaki rekabeti daha önceki üç maçta hissetmiştik. "30 faul" çıkışına, Rumen hoca elediği maç sonrasında,"Faulleri saydılar mı yine" diye cevap vermişti.
Bu maç öncesinde de rotasyondan, ligin önemli olduğundan bahsederek, "Ben kazanırım kardeşim" raconunu kesen bir onbir açıkladı. Sonra ne mi oldu? D.Kiev son saniyelere kadar "sıfır" isabetli şut ile oynadı. Golleri atan–kaçıran Fenerbahçe idi.
Oyuna da hükmettiler, rakibin sertliğine de direndiler, sahadaki "hakemcik" de seyretti onları.
Devre bittiğinde sosyal medyaya baktım. "Hakemlerdi, takke düştüydü" falan yoktu yazanlar. Rennes maçı devresinde "biti kanlananlar" 17 yaşındaki bir oyuncuya; Arda Güler'e "saygı duruşu" yapıyorlardı.
Evet; başka bir oyuncu geliyor ülkemize. Hani, "Türk Futbolu'na armağan olsun" denir ya, öyle bir çocuk. Topa her değdiğinde heyecanlanıyor, "Acaba ne yapacak?" diye bekliyorsunuz.
Rennes maçını da kolluyorduk. Erken de attılar golü. Arao'nun golüyle soyunma odasına gitmek, iki farkı bulmak Fransa'ya da mesaj oldu.
Grubu lider bitirip, mart ayına 16'da başlama biletini alıp, pazartesiyi bekleyecekler. "Ligde önemli maçım var" diyerek grup liderliğini riske eden Sivas maçına, her futbolcusunun terini akıttığı bir maç sonrasında geliyor Jesus. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Jesus, Lucescu ile hesabını gördü, pazartesi için defterindeki notlara bakıyor.