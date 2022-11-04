Serdar Dursun'a İtalyan ekibi Spezia talip oldu.
İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a talip çıktı
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde Batshuayi, Joao Pedro ve Joshua King gibi isimlerin transferi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun için İtalya'dan talip çıktı. Yaşanan bu gelişme İtalyan basını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Genova'da yayınlanan Il Secolo XIX gazetesi bu gelişmeyi duyurdu.
Spezia'nın yeni menajeri Eduardo Macia'nın Internacional'in Amerikalı orta saha oyuncusu Johnny Cardoso ve Türk golcü Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için temaslara başladığını yazdı.