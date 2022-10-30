Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, gösterdiği performansla en büyük favori konumuna geldi.
Fenerbahçe'ye 21'lik yıldız! Loic Mbe Soh...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Savunma hattında yaşanan sakatlıkları nedeniyle ocak ayında bu bölgeye takviye yapma kararı alan Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertlilerin Nottingham Forest forması giyen 21 yaşındaki Loic Mbe Soh'u gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de büyük bir sükse yaparak 5. maçlar sonunda Dinamo Kiev, Larnaca ve Rennes'in önünde liderlik koltuğuna oturdu.
Rennes maçının ardından Jorge Jesus'a sorulan sorulardan bir tanesi de transfer ile ilgiliydi.