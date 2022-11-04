Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev'i 2-0 yenere grubunu lider tamamladı. Sarı lacivertliler, bu sonuçla direkt olarak son 16'ya kalmayı başardı. Kanarya'nın Avrupa Ligi'nde rakibinin belli olacağı kura çekimi 24 Şubat'ta yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada bitiren ve Avrupa Ligi'nde grupta ikinci sırada yer alan takımlar, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor. İşte o takımlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 09:46