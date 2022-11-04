UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in eski hocası açıkladı! 30 milyon Euro...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek grubu lider bitiren ve son 16'ya kalan Fenerbahçe'de maçın yıldızı Arda Güler oldu. Yıldız futbolcu, ilk 11'de başladığı mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak galibiyette başrol oynadı. 17 yaşındaki futbolcunun ilk teknik direktörü Erol Tokgözler, eski öğrencisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Grup liderliği için büyük önem taşıyan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek grubunu namağlup zirvede tamamladı ve doğrudan son 16'ya yükseldi.
Fenerbahçe'de maçın öne çıkan isimlerden biri genç yıldız Arda Güler oldu.