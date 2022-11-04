Avrupa basını Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaştığı Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Sarı lacivertliler böylelikle direkt olarak son 16'ya kalmış oldu. Kanarya'nın zafer gecesi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 08:57