UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı.
Avrupa basını Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını yorumladı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaştığı Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Sarı lacivertliler böylelikle direkt olarak son 16'ya kalmış oldu. Kanarya'nın zafer gecesi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Karşılaşma öncesi 11 puanla Fransa'nın Rennes ekibinin +1 averaj önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler puanını 14'e yükseltti ve avantajını koruyarak son 16 turuna direkt olarak katılma hakkı yakaladı.
EN AZ İKİ GOL ATTI
Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterdi. Takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.