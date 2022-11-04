FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler'den annesine teşekkür mesajı!

Fenerbahçe'de, Dinamo Kiev karşısında yıldızlaşan Arda Güler'den, maç sonu annesine teşekkür mesajı geldi. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 13:23