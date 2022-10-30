Süper Lig'de ve Avrupa'da doludizgin ilerleyen Fenerbahçe'de yönetimin lige verilecek arada çok ciddi bir planı var. Takvim'in haberine göre sarı-Lacivertli kurmaylar 2022 Dünya Kupası nedeniyle 12 Kasım'da başlayacak arada 5 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor.