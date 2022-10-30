Süper Lig'de ve Avrupa'da doludizgin ilerleyen Fenerbahçe'de yönetimin lige verilecek arada çok ciddi bir planı var. Takvim'in haberine göre sarı-Lacivertli kurmaylar 2022 Dünya Kupası nedeniyle 12 Kasım'da başlayacak arada 5 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de iç transfer harekatı başlıyor! 5 isimle...
Fenerbahçe'de gündem iç trasnfer. Teknik direktör Jorge Jesus ile yakalanan havadan sonra ligde liderliği alan sarı-lacivertli kulübün yöneticileri, FIFA 2022 Dünya Kupası için verilecek arada 5 isimle sözleşme yenileyecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu futbolcuların Altay Bayındır, Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Miha Zajc olduğu öğrenildi. Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İsmail Yüksek'in 2025'de Miguel Crespo'nun ise 2024'te kontratları bitiyor.
Buna karşın Sarı-Lacivertli kurmaylar, bu oyuncuların tamamıyla sözleşme yenilemeyi planlıyor. Oyuncuların menajerlerinin İstanbul'a davet edildiği, 12 Kasım tarihinden itibaren Fenerli kurmayların ciddi bir mesai içerisine gereceği ifade edildi.