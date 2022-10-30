Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 3-3 berabere kaldıkları UEFA Avrupa Ligi mücadelesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bruno Genesio'dan şok sözler! "Hakem Fenerbahçe'yi destekledi"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda geçtiğimiz perşembe günü temsilcilerimizden Fenerbahçe ile karşılaşan ve 3-0 öne geçtikleri maçta sarı-lacivertlilerle 3-3 berabere kalan Rennes'de teknik direktör Bruno Genesio, ligde Montpellier ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Genesio, Fenerbahçe'nin hakem tarafından desteklendiğini söyledi. İşte o açıklamalar...
Montpellier ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Genesio, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hatalarını sıraladı. Deneyimli hoca açıklamasında, "Hakem futbolda çok önemli. Örneğin, Fenerbahçe maçında Amine Gouiri'ye iki sert faul yapıldı. Sadece birine sarı kart çıktı. Adrien Truffert'e yapılan faul sonrası penaltı verilmeliydi. Martin Terrier'in attığı golü ise VAR iptal etti." sözlerini kullandı.
"BİZE KARŞI YAPILAN BİRÇOK HATA VARDI"
Genesio Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu ancak hakem tarafından da desteklendiğini belirterek, "Bence hakemler, Fenerbahçe ile oynadığımız maça etki etti. Bunun hakkında çok konuşmuyoruz ama bize karşı yapılan birçok hata da vardı. Biz de hatalar yaptık, bunu biliyoruz, bunu ilk söyleyen de benim zaten.