"BİZE KARŞI YAPILAN BİRÇOK HATA VARDI"

Genesio Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu ancak hakem tarafından da desteklendiğini belirterek, "Bence hakemler, Fenerbahçe ile oynadığımız maça etki etti. Bunun hakkında çok konuşmuyoruz ama bize karşı yapılan birçok hata da vardı. Biz de hatalar yaptık, bunu biliyoruz, bunu ilk söyleyen de benim zaten.