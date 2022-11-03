Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe 12. haftada İstanbulspor ile karşılaştı.
Lincoln’ü Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takıma kazandırdığı Lincoln sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sol kenar, orta saha ve sağ kanatta görev alan 23 yaşındaki yıldız isim için Porto yakın takibe geçti. Portekizi ekibinin sarı-lacivertlilere devre arasında teklif yapacağı öğrenildi. (FB SPOR HABERLERİ)
Sarı lacivertliler sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Her maça rotasyonla çıkan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.