Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları 6 eksikle sürdü!

Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana, sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Lincoln Henrique ile gribal enfeksiyon sebebiyle Enner Valencia katılmadı. Gustavo Henrique ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı saha çalışmaları yaparken, Luan Peres bireysel çalışmalarına devam etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2022- 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022- 12:30