Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, flaş açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki eldiven, sarı lacivertlilerdeki günlerine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Kameni, "Fenerbahçe bana ödeme yapmadı. Ben de bu yüzden takımdan ayrılmak zorunda kaldım" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de 2 sezon boyunca forma giyen Carlos Kameni, sarı lacivertlilerdeki günlerine dair açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan 38 yaşındaki file bekçisi, "Fenerbahçe'deki ilk senemde her şey gayet yolundaydı. Şampiyonluğu sadece bir puanla kaçırdık ve kupa finalini kaybetmiştik. Fakat ikinci yılın başında beni hiçbir sebep göstermeden listeye almadılar. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Kameni, "Eylül-Aralık ayları arasında as takımla antrenman yaptım çünkü teknik direktör Phillip Cocu, beni bırakmak istemedi. Ama Noel'den sonra yeni bir hoca geldi. Beni tek başıma antrenmana gönderdiler. O dönem çok zordu. Kulüp bana ödeme yapmadığı için sözleşmemi iptal etmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu file bekçisi, "Bu durum neredeyse cennetten dünyaya düşmek gibiydi. Ama bu durumu Allah'ın önüme koyduğu başka bir meydan okuma olarak gördüm. Daha da güçlü hissetmek için üstesinden gelmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

1.86 boyundaki kaleci, Fenerbahçe'nin ardından Cibuti Ligi'ne transfer olmuştu. Kameni bu sezon ise Andorra Ligi takımlarından UE Santa Coloma ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kameni, Andorra ekibinde çıktığı 2 karşılaşmada 4 gol yedi.