UEFA Avrupa Ligi'deki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Ukrayna ekibini 2-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı. Maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi'deki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Ukrayna ekibini 2-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı. Maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Mutluyum. Son 16'dayız. Avrupa Ligi'nin şu an en iyi takımları arasındayız. Fenerbahçe'nin kimliğini Avrupa'da duyurmak adına iyi bir başardık. Şimdi play-off oynamayacağız. Bizim için önemli. Takım yorgunluk sınırında çünkü."

"Türk futbolu ve ülke sıralaması için çok önemli. Takımların bireysel sıralaması için de önemli. Avrupa'da alınan puanlar çok önemli. Bu akşam da tüm Türk takımları alabildiği kadar puanlar aldı. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına önemli."

"Bu turnuvada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takımımız yok ama bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğu. İyi de bir kura şansımız olursa, bir tur daha atlayabiliriz."

"Şu anda Avrupa Ligi'nde en iyi takımlar kaldı. İyi takımlarla oynayacağız. İşler biraz daha zor olacak."

"Arda Güler henüz 17 yaşında. Çok yetenekli. Fiziksel anlamda gelişmesi gerekiyor ve gelişecek. Taktiksel anlamda da öğreneceği şeyler var. Dolayısıyla çok baskı yapmamalıyız. Zamanla çok fazla gelişecek ve çok önemli oyuncu olacak."