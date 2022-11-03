UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'de Attila Szalai, Dinamo Kiev maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Macar oyuncu, "Çok mutluyuz. Hedefimize ulaştık. Bugün iyi bir oyun oynadık, defansif olarak da sağlam durduk, bu yüzden de mutluyuz. Şimdi ligdeki Sivasspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'de Attila Szalai, Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu.

İşte Macar stoperin sözleri:

"Çok mutluyuz. Hedefimize ulaştık. Bugün iyi bir oyun oynadık, defansif olarak da sağlam durduk, bu yüzden de mutluyuz. Şimdi ligdeki Sivasspor maçına hazırlanacağız."

Maç öncesi kendi oyunumuza ve maçımıza odaklanmıştık. İyi şekilde rakibimize hazırlanmıştık. Hedefimiz kazanmaktı. Gol averajından dolayı da fazla gol atmamız gerekiyordu. 2-0 kazandık. Önemli olan lider olarak gruptan çıkmaktı, biz de bunu başardık."