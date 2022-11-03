UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, B grubu son haftasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Ukrayna ekibini 2-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, B grubu son haftasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Ukrayna ekibini 2-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.

Kanarya bu galibiyetle birlikte adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Arda Güler ve 45+2'de Arao'dan geldi. Arao'nun golünün asistini de Kanarya'nın genç yıldızı Arda Güler yaptı.

Öte yandan maç boyunca oldukça sert oynayan ve sık sık Fenerbahçeli futbolculara faul yapan Dinamo Kiev, 68. dakikada Zabarnyi'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı.

B grubunda ise lider Fenerbahçe'nin ardından Fransız temsilcisi Rennes, son 32 turuna yükseldi.