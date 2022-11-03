UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, B grubu 6. haftasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak grubu lider tamamlamak ve adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, B grubu 6. haftasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak grubu lider tamamlamak ve adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Crespo, Arao, Arda, Valencia, Lincoln, Batshuayi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

KUPA 2'DE 134. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 134. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 79 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 116 gol atarken, 78 gol yedi.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇININ 4'ÜNCÜ HAKEMİ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile grupta oynayacağı son maçın 4'üncü hakeminde değişikliğe gidildi. Daha önce Ivan Bebek'in 4'üncü hakem olarak görev yapacağı karşılaşmada aynı göreve Marin Vidulin'in atandığı açıklandı. B Grubu'nda oynanacak son maçta Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan düdük çalacak. Duje Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ile Alen Jaksic üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi olarak ise skandallara adı karışan Ivan Bebek'in görev alacağı açıklanmıştı. Ancak UEFA, gelen tepkiler üzerine maçın 4'üncü hakeminde değişikliğe gitti. UEFA, Ivan Bebek'in yerine mücadelede 4'üncü hakem olarak Marin Vidulin'in görev alacağını açıkladı.