UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 6. maçına çıkıyor.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Son 32'ye kalırsa...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 6. maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Son maçlar öncesi averaj farkıyla lider konumda bulunan sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibi karşısında liderlik mücadelesi verecek. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanması sonrası Devler Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin son 32'ye kalması durumundaki muhtemel rakipleri... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Polonya'nın Krakow kentindeki Mareşal Jozef Pilsudski Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.