UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Arda Güler, Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu. Maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 17 yaşındaki futbolcu, "Bir söz verdim; 'İlk golümü anneme armağan edeceğim' diye. Gol atınca anneme armağan ettim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Arda Güler, Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu. Maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 17 yaşındaki futbolcu, "Bir söz verdim; 'İlk golümü anneme armağan edeceğim' diye. Gol atınca anneme armağan ettim" dedi.

İşte o sözler...

"Çok mutluyum, çok iyi bir galibiyet aldık. Lider olarak gruptan çıktık, tüm takımı tebrik ediyorum. Çok iyi çalışmıştık hafta içi, bunun karşılığını aldığımız için mutluyuz."

"Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim; 'İlk golümü anneme armağan edeceğim' diye. Gol atınca anneme armağan ettim."

"Çok şükür grubu lider olarak bitirdik, hedefimiz önümüzdeki her maçı kazanmak. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."