6 yıl önceki Braga maçında teknik direktör Vitor Pereira, Volkan Şen, Alper Potuk ve Mehmet Topal'a kırmızı kart gösteren Bebek, UEFA'dan o karşılaşmayla ilgili 7.4 gibi çok düşük bir not almıştı. Ivan Bebek'in affını istemesiyle bir bakıma kritik karşılaşma öncesi skandaldan dönülmüş oldu.