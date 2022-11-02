Jorge Jesus yönetiminde hem Süper Lig hem Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! İlk transfer...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın isteği doğrultusunda flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezon başında birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de eksik görülen yerlere takviye yapacak.
Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden yönetim, Portekizli hocanın isteği doğrultusunda flaş bir karar aldı. İşte o gelişme ve Fenerbahçe'nin gündemine dair son bilgiler...