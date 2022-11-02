Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için harekete geçti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kaan Ayhan imzayı atıyor! Anlaşma tamam
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ocak ayında bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Stoper bölgesine takviye yapmak için harekete geçen sarı lacivertlilerin, milli yıldız Kaan Ayhan transferinde imza aşamasına geldiği öğrenildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus'un, zaman zaman sıkıntı yaşanan stoper hattı için takviye istediği ifade ediliyor.
Fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un, İspanyol basınından derlediği haberde, sarı-lacivertli takımın Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için anlaşma sağladığı belirtildi.