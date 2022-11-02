Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA'ya konuştu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş itiraf! İlham aldığı kişiyi açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA'ya açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde henüz hiçbir şey kazanmadıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, ilham aldığı kişiyi açıkladı. İşte Jesus'un açıklamaları... (FB spor haberi)
Portekizli teknik adam antrenörlük kariyerine dair önemli bilgiler verdi.
Fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'ın derlediği haberde; sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü antrenörü, ilham aldığı kişiyi de açıkladı.