Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bitti! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bitti! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ekiplerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gruplarını 2. bitirdikleri takdirdeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde kendi grubunu 3. bitiren ekipler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 01:15