Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bitti! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ekiplerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gruplarını 2. bitirdikleri takdirdeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde kendi grubunu 3. bitiren ekipler...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.11.2022- 01:15
İki temsilcimiz Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitirmeleri durumunda Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla karşılaşacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne giden ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'un muhtemel rakipleri olan takımlar;
-Ajax
-Bayer Leverkusen
-Barcelona
-Sevilla
-Sporting
-Shakkhtar Donetsk
-Juventus
-RB Salzburg
Fenerbahçe'nin grupta lider olarak çıkma ihtimali bulunurken, Trabzonspor'un ise bu şansı bulunmuyor. Bordo-mavililer yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ederse, bu takımlardan biriyle karşılaşacak.