Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Usta yazarlar da bu müsabakayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberleri)
İstanbulsporlu dostlar kusura bakmasın ama takımın kadro kalitesi gerçekten çok düşük. 14 kişiyle sahada olsalar maçın sonucu değişmezdi. İlk yarıda 0.04 gol beklentisi ve en düşük pas yaptıkları maçı oynamışlar. 0.04 gol beklentisi futbol sahalarında pek az görebildiğimiz bir istatistik!
Szalai ve Altay'ın zincirleme hataları olmasa inanın bu istatistik çok farklı noktalara gelebilirdi. Jorge Jesus kazandıkça hepimiz sistem hatalarını görmezden geliyoruz. Bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır.
Sezon başından bu yana neredeyse her takımı "ofsayt manyağı" yapıyor. Lakin bu taktiğe kimse karşılık veremiyor. Anlayacağınız hala uyanan yok! Aman boşverin uyanmasınlar, hepsine iyi uykular!
Fenerbahçe ilk 11'de 5 yerli oyuncuyla sahaya çıktı. Federasyonun yapabileceği herhangi bir, "kontenjan" değişikliğine en hazır takım durumunda…
Artık Altay'a yediği hatalı goller dolayısıyla pek kızamıyorum. Bunun nedeni aslında Jesus'un çılgın sistemi. Bu öyle bir sistem ki; golcüleri uçuruyor, kaleciyi ise rezil ediyor. Ama sonuç galibiyet olduğunda kimse sesini çıkarmıyor!
Batshuayi'yi beğenmeyip yeniden çalışmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimine teşekkür etmek gerek. Böyle önemli bir oyuncu onlar sayesinde Fenerbahçe formasıyla arka arkaya golleri sıralamaya devam ediyor. Bence şu anda ligin en değerli forveti…
Fenerbahçe böyle oynamaya devam ederse devre arasını lider bitirir. Yapılacak 1-2 savunma takviyesiyle bambaşka bir seviye görebiliriz.
GÜRCAN BİLGİÇ - USTALARIN GECESİ
Bu sefer istekli önde baskı veya amansız orta saha presinden bahsetmeden yorumlayacağız Fenerbahçe'yi… Ustalarını devreye sokarak problemleri çabuk çözdü. Ve yine klasik "sakarlıklarını" göstererek de golleri yedi.
Önemli ve başarılı maçlar sonrasındaki durgunluk üstlerindeydi. Miç öncesinde Jesus da durumun altını çizdi. "Çok koştuk, iki gün boyunca da tedavi olmaya çalıştık" dedi maç öncesinde. Başakşehir çok zordu, arkasından Rennes geldi. İkisinde de mücadele dozu o kadar yüksekti ki, bu maça ne kadar "nefes" kaldı, kimse bilmiyordu
Ferdi, takımın üstündeki bezginliği hemen attırdı. Boş koşular, bindirmeler ve penaltıyı gerektiren hamlenin sahibi olarak bir anda karşılaşmanın kararına "hüküm" koydu. İrfan Can'ın tepeden tırnağa "Messi kokan" golü ile de İstanbulspor'un direncini kırdılar.
Emre Mor sürekli olarak kalabalığın içinden çıkmaya çalışırken kaybetti topları. Batshuayi penaltıda iyi vuramadı ama gol oldu. Kornerden gelen topta set kendisi için kurulmuştu; hakkını verdi.
Son anlarda oyun sıkışmışken kendi gösterdi bir asist, iki dakika sonra bir gol daha… İstanbulspor'un ikinci golü, sezon başından beri yapılan "Fenerbahçe'nin gol yemesi için ne olması lazım?" tartışmasını bitirdi.
Osayi topu kaptırdı, Arao gol pasını veren oyuncaya faulü yapmadı. Altay'ın ayağı kaymasa belki bunu da pozisyon olarak konuşurduk ama rakibin "yedi kez ofsayt" bayrağına baktığı, birkaç tanesinin de hakemin devam ettirdiğini eklemeliyiz.
Beş gollü, görkemli bir galibiyet Fenerbahçe adına. Ama geçmiş maçların yorgunluğunu – yıpranmasını da en çok hissettiği 90 dakikaydı. Dediğimiz gibi, ustalar üzerlerine düşenleri yaptılar, Fenerbahçe adına rahat bir galibiyeti puan cetveline yazdırdılar.