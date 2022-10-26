Süper Lig'de konumu ve oynadığı futbolla göz kamaştıran Fenerbahçe'de gözler transferde. Jorge Jesus'un isteği üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, sağ bek için daha önce görüştüğü bir ismi tekrar gündemine aldı. Internacional'in kapısını çalacak olan Fenerbahçe, Fabricio Bustos'u istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe'de yönetim hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerini hemen yerine getiren yönetim, bunun karşılığını da sahaya fazlasıyla alıyor. Portekizli çalıştırıcının isteği üzerine devre arasında bir kez daha İnternacional'in kapısı çalınacak. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Brezilya temsilcisinin başarılı sağ beki Fabricio Bustos'u istiyor. Sarı-lacivertliler, kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan oyuncu için İnternacional ile kıran karına geçecek pazarlıkları hazırlanıyor. Bonservis bedeli 4 milyon euro.

Fabricio Bustos hem geçen sezon hem de bu yılın başında gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. 26 yaşındaki Arjantinli yıldız da "Fenerbahçe beni istedi. Ben de yeni bir meydan okuma için hazırdım ancak transferim gerçekleşmedi. Gitmek istiyordum fakat olmadı" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ali Koç'un transfer komitesine net bir şekilde talimat verdiği öğrenildi. Jorge Jesus onaylı oyuncuya mutlaka çubuklu forma giydirilmesi gerektiğini söyledi. Bustos hızı ve gücüyle biliniyor. Tempolu oyuncu tam da teknik direktör Jesus'un taktiklerine uyan bir isim.