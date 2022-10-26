Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın istediği doğrultusunda kadroya katılan Diego Rossi'ye çifte talip çıktı. Kanarya'da yönetimin Uruguaylı yıldız için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda transfer edilen Miguel Crespo ve Diego Rossi, bir diğer Portekizli Jorge Jesus tarafından parlatılırken ocak ayı için dev ekipler iki oyuncu için de nabız yoklayacak. Vitor Pereira'nın scouting başarısıyla kadroya katılan Crespo ve Rossi bu sezon sarı-lacivertli takıma ciddi katkı sağlıyor. Son iki maçta takımın en çok koşanı olan Crespo, sarı-lacivertlilerin kilit ismi oldu.

CRESPO İÇİN INTER DEVREDE

Sabah'ın haberine göre; Diego Rossi ise Dünya Kupası için Uruguay'dan davet alırken bu sezon 3 gol, 7 asist ile oynadı. Başakşehir maçında attığı golle takımını zafere taşıyan Rossi için Brezilya ekibi Flamengo masaya oturmaya hazırlanırken MLS ekipleri de daha önce bu ligde Los Angeles FC forması giyen oyuncuyu takipte. Crespo'yu izleyen Atletico Madrid, teklife hazırlanırken, İnter de Portekizli orta sahayı mercek altına aldı.

F.Bahçe yönetimi, Crespo ve Rossi ikilisinden toplam 25 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. 10 milyon Euro üstü teklifler devre arasında değerlendirmeye alınacak...