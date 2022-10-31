Kim'in serbest kalma maddesi Ocak transfer döneminde aktif olmayacak, yani onu almak isteyen herhangi bir takım (Manchester United ve Tottenham Hotspur, bağlantılı birçok kulüp arasında) o kadar kazançlı bir teklif yapmak zorunda kalacak ki hem Kim hem de Napoli ikna edilebilirdi.