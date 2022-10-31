Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İtalya Serie A kulübü Napoli'ye katılan Kim Min-Jae, bu sezon kulübün neredeyse tüm maçlarında yer aldı. Kim, bu karşılaşmalarda beklentinin üzerinde bir performans sergiledi. Napoli inanılmaz bir formda, tüm müsabakalarda üst üste 13 maç kazandı ve bu sezon yenilmedi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçeli eksi yıldızın serbest kalma maddesi dudak uçuklattı! İngiliz kulüpleri devrede
Fenerbahçe'de 1 sezon forma giydikten sonra 19.5 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalya'daki performansı ile göz dolduruyor. Özellikle İngiliz devlerinin ilgilendiği Güney Koreli stoperin Napoli'deki serbest kalma maddesi dudak uçuklattı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (Ali GENÇ - DIŞ HABERLER)
Kim, FourFourTwo'nun geçen hafta dünyanın en iyi 10 defans oyuncusu listesinde yer alarak ve Eylül ayında Ayın Oyuncusu ödülünü kazanarak övgüler topladı.
Napoli, Kim'in serbest kalma maddesini tetiklemek için Fenerbahçe'ye 19,5 milyon avro ödedi ve yeni sözleşmesine 45 milyon ila 50 milyon avro arasında bir serbest kalma maddesi ekledi.