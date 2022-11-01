Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 11 maçta ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Hedefte Ju-sung Kim var
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sezon başında Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi 18.5 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı lacivertliler, gözünü yeniden Uzakdoğu'ya çevirdi. Fenerbahçe izleme komitesi FC Seoul forması giyen Ju-sung Kim'i gündemine aldı. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler, özlem duyduğu şampiyonluğa kavuşarak taraftarına bayram yaşatmak istiyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bir yandan şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da gelecek sezonların planlamasını yapıyor.