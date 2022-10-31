Zira takımda başta Kevin De Bruyne olmak üzere, Yannick Carrasco, Youri Tielemans ve De Ketelaere gibi forvet oyuncularını besleyen yıldızlar var. Michy Batshuayi'nin, Lukaku'nun Katar'a gidemediği bir senaryoda takımının birinci forveti olarak sahaya çıkması bekleniyor. 29 yaşındaki santrfor ise şansını iyi değerlendirirse kendisini Dünya Kupası'nda yeniden ispatlayabilir.