Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve performansıyla çok tartışılan Michy Batshuayi, bu sezon ise Fenerbahçe'de küllerinden doğdu. Jorge Jesus'un takımında son olarak Süper Lig'deki İstanbulspor maçında hat-trick yapan Belçikalı golcü için büyük fırsat ayağına geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızı Michy Batshuayi için büyük fırsat! Kendini dünyaya ispatlayabilir
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve performansıyla çok tartışılan Michy Batshuayi, bu sezon ise Fenerbahçe'de küllerinden doğdu. Jorge Jesus'un takımında son olarak Süper Lig'deki İstanbulspor maçında hat-trick yapan Belçikalı golcü için büyük fırsat ayağına geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Romelu Lukaku, bu sezon sakatlıklardan kurtulamadı. Uzun süre formasından uzak kalan dünya yıldızı golcü için bu sabah kötü haber geldi. Sakatlıktan yeni dönen oyuncu, antrenmanda bir kez daha sakatlanarak çalışmalarını yarıda bıraktı. Öte yandan flaş iddia ise İtalyan basınından geldi.
Sport Italia'nın haberine göre, Belçikalı golcü muhtemelen 2022 yılını kapattı. Haberin detayında yıldız futbolcunun 2022 Dünya Kupası'na götürülmeme ihtimalinin olduğu ve kısa zaman içerisinde bunun netlik kazanacağı ifadeleri yer aldı. Bu gelişme ise Belçika Milli Takım'ında ikinci forvet konumunda bulunan Michy Batshuayi için bir fırsat olarak görülüyor.