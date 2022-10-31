Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Topçu değil diyenler..."

"Yine hakem tartışmaları oldu, herhalde sezon sonuna kadar da gidecek. Beşiktaş'ta kırmızı kart riski olabilecek futbolcuyu Şenol, oyundan çıkardı. Tribünler dolu, zaten hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı önümüzdeki hafta daha iyi değerlendireceğiz. Birbirlerine karşı ne yapacaklar? Valerien İsmael'i zaten bazı futbolcular istemiyorlardı... Dışarıya haber sızdırmaya da başlamışlardı. Hatay maçında bu tavan yaptı. Zaten onun yüzünden de Fransız hoca, Beşiktaş'ta yapamayacağını anladı. O kulis yapan futbolcuların da bundan sonra sahada ne var ne yok mücadele etmeleri lazım."