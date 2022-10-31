Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Kabul edilemez"

"İkinci yarı Szalai kaleciye vereyim dedi, top kısa düştü, bir de üzerine Altay'ın ayağı kayınca İstanbulspor'un maça tutunduğu golü geldi. Ama ardından Batshuayi topu kafayla ağlara yollayınca Fenerbahçe rahatladı diyecektik ki yine bir ofsayt taktiği uygulamasında Atilla'nın arkasına kaçan İstanbulsporlu Topalli skoru 3-2'ye getirdi. Son 15 dakika İstanbulspor beraberlik için önde basıyordu. Ancak Valencia ve ardından Batshuayi'nin golleriyle Fenerbahçe maçı koparttı. Sonuçta F.Bahçe bazı oyuncuların mükemmel performansı, iyi mücadelesiyle dün gece bir kez daha gösterdi ki ligin en önemli favorisidir. Hakem için kolay maçtı. Mustafa Kürşat Filiz de bu kolay maçı sıfır hataya yakın bir başarıyla yönetti."