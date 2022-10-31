Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Kabul edilemez"

İşte Çakar'ın yazısı...
GERALDO, ADNAN GİBİ ATILMALIYDI!
"Şenol Güneş'le ilk maçta Beşiktaş gol oldu yağdı… Çok mu iyi oynadılar? Hayır… Mükemmel değillerdi ama dün akşam bazı gerçekler ortaya çıktı. Bu takımda Cenk Tosun oynar… Ayrıca Weghorst kendisine 'kazma' diyenlere nazire yaparcasına müthiş vuruş tekniği ile iki gol attı. İlk yarı çok iyi değillerdi. Ama ikinci yarı ciddi bir tempo ile goller geldi. Şunu söylemeden de edemeyiz, Beşiktaş kötü gol yiyor, basit gol yiyor, amatörce gol yiyor..."