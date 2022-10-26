Fenerbahçe'nin erkek futbol ve basketbol takımları sezona damga vuruyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, Süper Lig'de bir maç eksiğine rağmen 11. haftayı lider tamamladı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki rakipleri Başakşehir'den 3, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 5, Beşiktaş'tan ise 7 puan daha az kayıp yaşadı. Fenerbahçe ayrıca UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun da zirvesinde yer alıyor. Sarı-Lacivertliler yarın Kadıköy'de Rennes'i mağlup etmesi durumunda grubunda liderliği garantileyecek ve son 16 turuna direkt olarak katılacak.
POTANIN DA KRALI
Fenerbahçe Beko ise hem ligde hem de Euroleague'de 4'te 4 yaparak bu sezonki 8 maçında da galibiyete ulaştı. Itoudis'in öğrencileri de mücadele ettiği iki kulvarda da zirvede yer alıyor. Itoudis'in sisteminin oturmaya başlaması gelecek adına da olumlu bir sinyal oldu.