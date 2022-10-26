Sezon başında erkek futbol takımının başına Jorge Jesus, erkek basketbol takımının başına da Itoudis’i takımın başına getiren Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor. Sarı-lacivertlilerde bu durum taraftarları oldukça memnun etti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin erkek futbol ve basketbol takımları sezona damga vuruyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, Süper Lig'de bir maç eksiğine rağmen 11. haftayı lider tamamladı.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki rakipleri Başakşehir'den 3, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 5, Beşiktaş'tan ise 7 puan daha az kayıp yaşadı. Fenerbahçe ayrıca UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun da zirvesinde yer alıyor. Sarı-Lacivertliler yarın Kadıköy'de Rennes'i mağlup etmesi durumunda grubunda liderliği garantileyecek ve son 16 turuna direkt olarak katılacak.

POTANIN DA KRALI

Fenerbahçe Beko ise hem ligde hem de Euroleague'de 4'te 4 yaparak bu sezonki 8 maçında da galibiyete ulaştı. Itoudis'in öğrencileri de mücadele ettiği iki kulvarda da zirvede yer alıyor. Itoudis'in sisteminin oturmaya başlaması gelecek adına da olumlu bir sinyal oldu.