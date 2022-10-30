Maç sonu dikkat çeken hareket! Jesus ve Altay...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından sahaya giren Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır'ın yanına giderek taraftarlara döndü ve destek istedi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 22:38