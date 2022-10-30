Jesus, Süper Lig tarihine geçti!
Altay: Jesus bize sahip çıkıyor!
30 Ekim 2022 Döviz Kuru! Altın, dolar, euro...
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Ekim)
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Jesus, Süper Lig tarihine geçti! Jesus, Süper Lig tarihine geçti! 23:17
Altay: Jesus bize sahip çıkıyor! Altay: Jesus bize sahip çıkıyor! 22:50
Maç sonu dikkat çeken hareket! Jesus ve Altay... Maç sonu dikkat çeken hareket! Jesus ve Altay... 22:38
"Önemli olan hocamızı anlamak" "Önemli olan hocamızı anlamak" 22:23
"Bu takımda oynamak önemli" "Bu takımda oynamak önemli" 22:20
Jesus: Savunmada tehlikeler yaratıyor! Jesus: Savunmada tehlikeler yaratıyor! 22:13
Daha Eski
Kanarya hata yapmadı! İşte güncel puan durumu Kanarya hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 22:03
F.Bahçe'den farklı tarife! F.Bahçe'den farklı tarife! 22:01
Szalai'den büyük hata! İşte o anlar... Szalai'den büyük hata! İşte o anlar... 21:38
Toroğlu o isme dikkat çekti! "Tedirginlik var" Toroğlu o isme dikkat çekti! "Tedirginlik var" 21:05
İstanbulspor - Fenerbahçe maçındaki gole ofsayt engeli! İstanbulspor - Fenerbahçe maçındaki gole ofsayt engeli! 21:04
Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte pozisyon Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte pozisyon 20:26
SON DAKİKA