Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 5-2 kazanmayı başardı. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Bugün 3 puanı almanın önemli olan bir maçtı, lider olmaya devam etmek önemli. Set oyununu oynayan bir ekip, savunmada yaptığımız hatalarla rakibi maça ortak ettik. 34 gol çok iyi bir istatistik, kazanmak için gol atmanız gerekiyor. Hücumda çok fazla etkili olmak, savunmada tehlikeler yaratıyor. Sürekli gelişiyoruz, bu hataları düzelteceğiz.

Memnunum daha iyi olamazdı. Sadece iki maç kaybettik, iki maçta da 10 kişi oynadık. Kiev maçında takım daha oturmamıştı, Konyaspor maçında ise Enner kırmızı görmüştü. Takımımın performansından memnunum, takımda bencillik yok, herkes birbirine yardımcı oluyor. Oynamayan oyuncu da girdiğinde katkı vermek istiyor.

Gruptaki asıl hedefimizi gerçekleştirdik, gruptan çıkabildik. Aslında benim hedefim Süper Lig, Avrupa'da diğer turlara da gitmek istiyoruz. Polonya'da genç mi yoksa as takımımla mı çıkacağım daha karar vermedim.