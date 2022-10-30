Attila Szalai'den İstanbulspor Fenerbahçe maçında büyük hata!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadelede sarı lacivertlilerde Attila Szalai büyük bir hata yaptı. Macar futbolcunun geri pasında araya giren İstanbulsporlu Jetmir Topalli topu ağlara yolladı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 21:38