İstanbulspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde maçın VAR hakemi belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde maçın VAR hakemi belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

Karşılaşmada AVAR hakemi olarak ise Özgüç Türkalp görev yapacak.