F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yeni sözleşmeyle ilgili sorulara "Mayıs sonuna kadar kontratım var. Bu konuyu konuşmak istemiyorum" dese de yönetim, başarılı hocayla devam etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a yeni sözleşme! Transfer bütçesi...
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımda sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, şu ana kadar gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Fenerbahçe yönetimi de Portekizli çalıştırıcıyla yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. İşte sarı-lacivertli yönetimin Jesus'u ikna etmek için yaptığı 3 maddelik o teklif...(FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 30.10.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; 50 milyon euro transfer bütçesi sözü verilecek yönetim, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Jesus'u kaptırmamak için cazip bir sözleşme hazırladı.
3 yıllık kontrata göre Jesus'un ücreti, şu anki rakam 3 milyon euro'nun çok üzerine çıkarılacak.