Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a yeni sözleşme! Transfer bütçesi...

Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımda sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, şu ana kadar gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Fenerbahçe yönetimi de Portekizli çalıştırıcıyla yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. İşte sarı-lacivertli yönetimin Jesus'u ikna etmek için yaptığı 3 maddelik o teklif...(FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 06:40