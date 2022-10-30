Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Batshuayi'nin hat-trick yaptığı maçta rakibini 5-2'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından sarı lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Süper Lig tarihine geçti. İşte parmak ısırtan o istatistik...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'un konuğu oldu.

Michy Batshuayi'nin hat-trick yaparak yıldızlaştoüo maçta sarı lacivertliler İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Lig 2022-23 sezonunda üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, geride kalan 11 haftanın ardından 34 gol kaydetti ve 3.1 gol ortalamasına ulaştı.

JESUS REKOR KIRDI

Bu ortalama sonrası Jorge Jesus, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu.

Fenerbahçe, 103 golle Türkiye rekoru kırdığı 1988-89 sezonunda 11 maç sonunda 23 gole ulaşmıştı.

F.BAHÇE KENDİ REKORUNU KIRABİLİR

Fenerbahçe, lig boyunca bu gol ortalamasını korumayı başarırsa, sezon sonunda 111 gole ulaşacak. Süper Lig'de 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.