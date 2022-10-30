Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Fenerbahçe 12. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta Fenerbahçe'de 4 futbolcu maçta süre alamayacak. Mustafa Kürşad Filiz kritik maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 12. hafta maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek, antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların maç kadrosunda olmaları bekleniyor. Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Melih, Cajic, Muammer, Ethemi, Topalli, Emir Kaan

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi