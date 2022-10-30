Altay Bayındır 2019 Temmuz'unda Fenerbahçe'ye imza attığında takımın teknik direktörü Ersun Yanal'dı... Yanal, Ankaragücü'nün kaptanı olarak 21 yaşında başkentin sarı-lacivertli ekibinden İstanbul'un sarı-lacivertlilerine gelen Altay'a, kefil olmuştu. Son olarak Rennes maçında yediği goller nedeniyle protesto edilen milli eldivenin en büyük destekçisi Jorge Jesus... Portekizli hoca, "Bu bana yapılmış demektir, böyle bir ortamda durmam" diyerek eleştirilerin önüne duvar oldu. Genç kalecinin Fenerbahçeli olmasında büyük payı olan Ersun Yanal ise Sabah'a dikkat çeken bir röportaj verdi:
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal'dan Altay Bayındır sözleri! "Büyük hizmetler verecek"
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, sarı lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır hakkında konuştu. Milli file bekçisinden övgü dolu sözlerle bahseden Yanal, "Fenerbahçe'ye büyük hizmetler verecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
"UZUN YILLAR HİZMET EDECEK DEMİŞTİK"
İnsana yatırım yapmak çok değerli. Bu da bir günde olacak bir şey değil. Uzun bir süreç gerektirir ve birçok badirenin atlatılması gerekir. Altay'ı transfer ettiğimizde "Fenerbahçe'de direkt oynayacak ve uzun yıllar hizmet edecek" iddiasında bulunmuştuk. Bunu söylerken de Altay'ın son 2-3 yılını değerlendirdik. Daha 20 yaşının başındaydı ve Ankaragücü gibi güçlü, büyük ve zor bir camianın kaptanıydı.
Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir oyuncu profili çiziyordu. Kendi karakterine, kendi kişilik performansına, psikolojik ve sosyal performansına yatırım yapıyordu." Ersun Yanal, F.Bahçe'deki ikinci teknik direktörlük döneminde özel isteğiyle Altay Bayındır'ı transfer ettirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, genç file bekçisine de katıldığı ilk antrenmanda "Hoş geldin" demişti.