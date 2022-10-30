İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI

İstanbulspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiiyat Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Mehremic, Ali, Okan, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, İrfan, Zajc, Emre, Batshuayi, Joao Pedro

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek, antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların maç kadrosunda olmaları bekleniyor. Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.