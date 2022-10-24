Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşısında alınan kritik 3 puanın sevinci yaşanıyor. Ortaya konulan savaşçı futbol ve istatistikler takımın 'savunma' becerisini de belgeledi... Fotomaç'ta yer alan habere göre, Başakşehir, Kadıköy'deki maçta bu sezon rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu (6), en az şut çektiği (3) ve en düşük gol beklentisinde kaldığı (0.32 xG) maçını oynadı. Konuk ekibin kaleyi bulan tek şutu 90+3'te geldi. Aleksic'in vuruşunda Altay topu çeldi. Fenerbahçe ise 90 dakikayı 3'ü isabetli 14 şut ile tamamladı.



RAKİP SAHADA BASIYOR

Süper Lig'in 29 golle en golcü takımı olan, net pozisyon ve gol beklentisinde zirvede yer alan sarı-lacivertliler; oynadığı son 6 mücadelenin 5'inde kalesini kapattı. Bu da Başakşehir karşısındaki rakamların sürpriz olmadığının kanıtı. Takım hücum ve defansı aynı disiplinle yapıyor. Bu sadece 'ofsayt' taktiği ile açıklanamaz. Jesus her oyuncuya top rakibe geçtiğinde üzerine düşen savunma görevini uygulatıyor. Bu da rakiplere rahat oyun kurma+pas imkanı vermiyor. Kaptırılan top en kısa sürede geri kazanılıyor.