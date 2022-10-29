Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekipte Rennes maçında harika bir frikik golüne imza atarak geri dönüşün fitilini ateşleyen isim olan Miha Zajc'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

Rennes maçında harika bir firikik golüne imza atan Miha Zajc'la ilgili faş bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Jorge Jesus'la pek de yıldızı barışmayan ve yeni kontrat için masaya oturmayan yıldız futbolcu için Sarı Lacivertli yönetimin harekete geçtiği öğrenilirken, Başkan Ali Koç'un 28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği bildirildi. Zajc'ın menajerinin Dünya Kupası için verilecek aranın başlangıcı olan 12 Kasım'dan sonra İstanbul'a geleceği iddia edildi. Anlaşmanın sağlanması durumunda Fenerbançe, Miha Zajc ile 2 yıllık sözleşme yenileyecek.