Yarıştığı iki kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus müjdesi! Dünya Kupası arasında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, oynattığı futbolla sarı-lacivertli taraftarları mest etti. Hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda bulunan sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adamın sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Taraftarlar ısrarla Jesus'un kalmasını isterken, konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2022- 09:35
Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus ve oğlu Mauro Jesus İstanbul'a gelmiş ve yönetimin Jesus ailesiyle yeni sözleşme için görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
DÜNYA KUPASI ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Fotomaç'ın Portekiz basınından derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin Jesus ile Dünya Kupası arasında sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı.