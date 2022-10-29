FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus müjdesi! Dünya Kupası arasında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, oynattığı futbolla sarı-lacivertli taraftarları mest etti. Hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda bulunan sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adamın sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Taraftarlar ısrarla Jesus'un kalmasını isterken, konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2022- 09:35