Mircea Lucescu'den Fenerbahçe'ye mesaj! "En iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız"

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları grubun son maçıyla ilgili konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Biz bu grupta bence daha fazlasını hak ettik. Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. Gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız. Olumlu sonuçlar elde edemesek de iyi maçlar çıkardık" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 18:23